Дисквалифицированный Мудрик прилетел в Польшу на финал Лиги конференций
- Михаил Мудрик прилетел в Польшу, чтобы поддержать Челси в финале Лиги конференций, несмотря на дисквалификацию из-за допинга.
- Челси планирует наградить Мудрика медалью за его вклад в турнире, если команда одержит победу, ведь он сыграл шесть матчей, забил три гола и сделал четыре голевые передачи.
Лондонский Челси вышел в финал Лиги конференций и претендует на завоевания евротрофея по итогам сезона. Весомый вклад в общий успех команды сделал украинец Михаил Мудрик.
Михаил Мудрик прилетел во Вроцлав на решающий матч Челси в Лиге конференций. Вингер "синих" с трибун Городского стадиона будет поддерживать своих одноклубников, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.
Читайте также Шанс для Мудрика получить трофей: где смотреть финал Лиги конференций Бетис – Челси
Мудрик приехал поддержать Челси
Из-за отстранения от футбола Михаил Мудрик не сможет выйти на поле. Однако украинец может стать полноценным обладателем трофея в случае успеха Челси.
Челси знает, что он сделал свой вклад в их еврокубковый путь,
– сообщил Бен Джейкобс в сети Х.
Ранее Челси принял решение наградить Мудрика медалью, если "синие" одержат победу в финале Лиги конференций.
Отметим, что Михаил Мудрик сыграл шесть матчей в розыгрыше Лиги конференций сезона-2024/25. На счету украинца три гола и четыре голевые передачи.
В декабре 2024 года Мудрик провалил допинг-тест. В пробе футболиста обнаружили запрещенный мельдоний. Сейчас 24-летний игрок Челси отстранен от футбола. Михаил ожидает результата пробы В и окончательное решение по его делу.