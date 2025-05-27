Дисквалифицированный Мудрик прилетел в Польшу на финал Лиги конференций

Лондонский Челси вышел в финал Лиги конференций и претендует на завоевания евротрофея по итогам сезона. Весомый вклад в общий успех команды сделал украинец Михаил Мудрик.

Михаил Мудрик прилетел во Вроцлав на решающий матч Челси в Лиге конференций. Вингер "синих" с трибун Городского стадиона будет поддерживать своих одноклубников, пишет 24 Канал со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

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Мудрик приехал поддержать Челси

Из-за отстранения от футбола Михаил Мудрик не сможет выйти на поле. Однако украинец может стать полноценным обладателем трофея в случае успеха Челси.

Челси знает, что он сделал свой вклад в их еврокубковый путь,

– сообщил Бен Джейкобс в сети Х.

Ранее Челси принял решение наградить Мудрика медалью, если "синие" одержат победу в финале Лиги конференций.

Отметим, что Михаил Мудрик сыграл шесть матчей в розыгрыше Лиги конференций сезона-2024/25. На счету украинца три гола и четыре голевые передачи.

В декабре 2024 года Мудрик провалил допинг-тест. В пробе футболиста обнаружили запрещенный мельдоний. Сейчас 24-летний игрок Челси отстранен от футбола. Михаил ожидает результата пробы В и окончательное решение по его делу.