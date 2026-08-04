Мудрик снова в Челси – возвращение футболиста тронуло интернет

Украинский футболист Михаил Мудрик вернулся на футбольное поле. Это стало возможным после того, как 31 июля с игрока сняли дисквалификацию.

Причиной стали изменения в антидопинговых правилах в отношении мельдония. Согласно новым стандартам, концентрация этого вещества, обнаруженная у спортсмена в 2024 году, больше не считается нарушением, сообщает 24 Канал.

Как Мудрика встретили в Челси

После восстановления права на выступления Мудрик присоединился к Челси, который проводит предсезонный тренировочный сбор в Гонконге. Украинец уже прибыл в расположение команды и провел первую тренировку в общей группе под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо.

В Гонконге Мудрика ждал теплый прием. В аэропорту украинского футболиста встретили местные болельщики, которые просили автографы, фотографировались с ним и поздравляли с возвращением на поле.

Значительное внимание возвращению украинца уделил и сам Челси. Клуб активно публиковал в своих социальных сетях фотографии и видео с участием Мудрика. На кадрах украинец выглядит улыбчивым и находится в хорошем настроении.

Стоит отметить, что после объявления о возвращении Мудрика и отмене дисквалификации социальные сети наполнились поздравлениями и радостными отзывами болельщиков и фанатов.

В то же время вопрос о будущем Мудрика в Челси остается открытым. В течение августа тренерский штаб будет оценивать его физическую форму и готовность к сезону, после чего примет решение, останется ли он в составе первой команды или отправится в аренду. Среди возможных вариантов продолжения карьеры называют Страсбург.