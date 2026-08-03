В сети появилось видео, на котором видно, как игрок вызвал настоящий ажиотаж в местном аэропорту, сообщает 24 Канал. Футболист раздавал автографы поклонникам.

Болельщики Челси тепло встретили Мудрика в Гонконге

По прибытии Мудрик приступит к тренировкам с командой и будет готов к работе в общей группе. Украинец возвращается к работе с первой командой лондонского клуба впервые после того, как его дисквалифицировали за допинг.

Мудрик прибыл в Гонконг: смотрите видео

Отметим, что подготовка будет проходить под руководством нового главного тренера "синих" Хаби Алонсо. Во время тренировочного сбора в клубе рассчитывают оценить физическую форму и готовность Михаила к новому сезону.

Возвращение Мудрика: что известно

Напомним, 31 июля стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) частично удовлетворил апелляцию Мудрика, и дисквалификацию с него сняли.

Изначально украинец был дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил. В результате апелляции наказание было сокращено, и Михаил уже отбыл его, поэтому он доступен для официальных матчей.

Многие СМИ писали, что Мудрик покинет Челси летом, однако инсайдеры утверждают, что вопрос об уходе украинца пока не актуален.

Уже 5 августа Челси должен сыграть товарищеский матч с итальянским Ювентусом. Существует вероятность, что это станет первым матчем Мудрика за более чем полтора года. Последний раз он выходил на поле в футболке лондонского клуба в конце ноября 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма.