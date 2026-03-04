Челси готов судиться с Шахтером из-за Мудрика
- Челси готов обращаться в суд против Шахтера из-за невыплаченных 25 миллионов евро бонусов за трансфер Михаила Мудрика.
- Мудрик находится вне футбола с декабря 2024 года из-за допинг-скандала, и его возвращение ожидается не раньше конца 2026 или 2027 года.
Трансфер Михаила Мудрика в лондонский Челси из Шахтера стал рекордным для украинского футбола. Но три года спустя "горняки" рискуют иметь юридические проблемы.
Допинг-скандал и отстранение вингера положили конец надеждам донецкого клуба получить за футболиста прописанные в соглашении бонусы. Челси, как пишет инсайдер Дэвид Пастор в сети X, готово в этом вопросе даже обращаться в суд.
Почему Челси может подать на Шахтер в суд?
Лондонский клуб якобы готовится инициировать судебный процесс, если в ближайшее время Футбольная ассоциация Англии и УЕФА не поставят точку в вопросе статуса игрока.
Предметом спора будут 25 миллионов евро, которые украинская команда должна была бы получить в виде бонусов за продажу вингера. Челси хочет, чтобы Шахтер отказался от этих денег и настроено решительно доказывать свою позицию даже в судебном порядке.
Что известно о бонусах за трансфер Мудрика?
Журналист The Athletic Лиам Твоми в X утверждает, что в 2023 году за Мудрика Шахтер получил 70 миллионов евро – Михаил официально является самым дорогим украинским футболистом в истории.
Что касается бонусов, то Челси якобы должен был выплачивать по 5 миллионов евро за каждую победу в АПЛ или Лиге чемпионов, пока действующий контракт Мудрика. Таким образом за шесть побед "синих" в турнирах Шахтер мог получить максимально 30 миллионов, что бы означало общую прибыль в 100 миллионов евро от трансфера.
Неизвестно, касаются ли 25 миллионов евро бонусов, за которые собирается судиться Челси, именно этого пункта контракта, или речь идет о другой оговоренной между клубами финансовой операции.
Когда Мудрик вернется на поле?
- Украинец находится вне футбола с декабря 2024 года и может получить за употребление мельдония максимальное наказание в 4 года дисквалификации.
- Юристы игрока работают над сокращением срока отстранения, настаивая на том, что Мудрик не употреблял запрещенные вещества сознательно.
- По оптимистичным прогнозам, возвращение Мудрика может состояться в конце 2026 или 2027 года.