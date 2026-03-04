Допинг-скандал и отстранение вингера положили конец надеждам донецкого клуба получить за футболиста прописанные в соглашении бонусы. Челси, как пишет инсайдер Дэвид Пастор в сети X, готово в этом вопросе даже обращаться в суд.

Почему Челси может подать на Шахтер в суд?

Лондонский клуб якобы готовится инициировать судебный процесс, если в ближайшее время Футбольная ассоциация Англии и УЕФА не поставят точку в вопросе статуса игрока.

Предметом спора будут 25 миллионов евро, которые украинская команда должна была бы получить в виде бонусов за продажу вингера. Челси хочет, чтобы Шахтер отказался от этих денег и настроено решительно доказывать свою позицию даже в судебном порядке.

Что известно о бонусах за трансфер Мудрика?

Журналист The Athletic Лиам Твоми в X утверждает, что в 2023 году за Мудрика Шахтер получил 70 миллионов евро – Михаил официально является самым дорогим украинским футболистом в истории.

Что касается бонусов, то Челси якобы должен был выплачивать по 5 миллионов евро за каждую победу в АПЛ или Лиге чемпионов, пока действующий контракт Мудрика. Таким образом за шесть побед "синих" в турнирах Шахтер мог получить максимально 30 миллионов, что бы означало общую прибыль в 100 миллионов евро от трансфера.

Неизвестно, касаются ли 25 миллионов евро бонусов, за которые собирается судиться Челси, именно этого пункта контракта, или речь идет о другой оговоренной между клубами финансовой операции.

Когда Мудрик вернется на поле?