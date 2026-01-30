Худший из 45: британское СМИ поставило разгромную оценку Мудрику в Челси

Михаил Мудрик присоединился к Челси в 2023 году за более 70 миллионов евро и стал самым дорогим украинским игроком в истории. Но инвестиция лондонского клуба в вингера себя пока совсем не оправдала.

Британское издание The Telegraph решило составить рейтинговый список всех трансферов, осуществленных "синими" под руководством нового владельца Тодда Боэли. Результаты оказались неутешительными для Мудрика.

На каком месте Мудрик в списке трансферов Челси?

Журналисты посчитали, что со времени, как Роман Абрамович продал Челси, а президентом клуба стал Тодд Боэли, менеджмент лондонцев оформил 55 переходов футболистов. 45 игроков провели хотя бы один матч за основную команду, поэтому только они попали в рейтинг.

Михаил Мудрик ожидаемо оказался на последней строчке. В The Telegraph напоминают, что украинец так и не продемонстрировал тот уровень футбола, из-за которого Челси и Арсенал устроили настоящую трансферную дуэль, победителями в которой стали "аристократы".

А допинг-скандал окончательно закрепил за вингером статус разочарования. Журналисты довольно жестоко охарактеризовали покупку Мудрика у Шахтера как "пустая трата".

Кто лучшие трансферы Челси?

Зато самыми удачными приобретениями лондонцев считают Коула Палмера, Мойзеса Кайседо и Марка Кукурелью. С этой троицы только Кайседо стоил дороже, чем Мудрик.

Когда Мудрик вернется на поле?