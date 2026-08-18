Где будет играть Мудрик: все варианты продолжения карьеры для украинца

Уже в следующие выходные стартует чемпионат Англии, а Михаил Мудрик до сих пор не знает, останется ли он игроком Челси. Лондонцы точно не собираются продавать своего вингера, но на его аренду выстроилась немалая очередь.

У Михаила есть предложения как остаться в Туманном Альбионе, так и перейти в другие чемпионаты. 24 Канал собрал все клубы, претендующие на игрока сборной Украины.

Кто может взять Мудрика в аренду уже в ближайшее время

Отдельно от всех других вероятных мест трудоустройства Михаила Мудрика стоит французский "Страсбург" – ведь о нем говорили еще задолго до снятия дисквалификации с украинца. Этот вариант привлекателен потому, что украинец фактически остается в системе "Челси", ведь у команд общие владельцы. В столице Эльзаса Михаил сможет в более благоприятных условиях вернуться на свой высокий уровень – и все это на глазах у боссов, которые будут решать его дальнейшую судьбу.

Однако сам украинец хочет остаться в Англии – и здесь у него, по слухам, три варианта. Первый, о котором говорят громче всего, – это "Ковентри". Клуб под руководством Фрэнка Лэмпарда вышел в АПЛ после успеха в Чемпионшипе. Сам наставник прекрасно знает Мудрика и лично заинтересован в том, чтобы снова с ним работать.

Также присматривается к усилению своего левого фланга атаки за счет Мудрика "Борнмут" – команда, которая не понаслышке знает, как хорошо можно адаптировать украинца. Илья Забарный может это подтвердить.

В конце концов, не исключено воссоединение Михаила с его "крестным отцом" в "Шахтере" – Роберто Де Дзерби. Итальянец не скрывает, что относится к украинцу как к собственному сыну, поэтому был бы только рад видеть его в "Тоттенхэме". Да и позиция в "шпорах" проблемная – даже центральные защитники забивают больше, чем левые вингеры.

Может ли Мудрик перейти в Серию А

Инсайдеры связывают Михаила с еще одним топ-чемпионатом – итальянским. Но здесь возникают немалые сомнения.

Помимо нежелания самого футболиста уезжать из Туманного Альбиона, фальшивость слухов подтверждает присутствие в списке претендентов "Ромы". Джан-Пьеро Гасперини не просто имеет репутацию "убийцы украинских талантов" из-за того, как он существенно ухудшил развитие карьеры Руслана Малиновского, Виктора Коваленко и Артема Добвика. Он еще и играет по схеме без вингеров – зачем Мудрику подстраиваться под другую позицию?

Поэтому к информации о возможной аренде в "Наполи" и "Комо" тоже стоит относиться скептически.