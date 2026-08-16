По информации Legioners.ua и инсайдера Марко Битти, 25-летним вингером интересуются Наполи и Рома. Отмечается, что кандидатуру Мудрика предложили рассмотреть римскому клубу. В то же время Рома продолжает следить и за другими футболистами.

Какие клубы интересуются Мудриком

Одним из возможных сценариев является аренда Мудрика, такой вариант может позволить ему получить регулярную игровую практику и постепенно набрать оптимальную форму.

Интерес к украинцу появился после того, как Мудрик получил разрешение вернуться в профессиональный футбол. В ноябре 2024 года вингер был отстранен из-за положительного допинг-теста: в его организме обнаружили мельдоний. Дисквалификация футболиста была отменена 30 июля 2026 года, после чего Футбольная ассоциация Англии подтвердила его право вновь выступать.

Он не играл в официальных матчах с ноября 2024 года. В то же время 15 августа Челси провел заключительный товарищеский матч перед стартом нового сезона АПЛ, победив Реал Сосьедад со счетом 3:1. Украинец не попал даже в заявку на эту встречу, что британские и украинские СМИ связывают с возможными переговорами о его будущем.

Ранее сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английских Ковентри и Брентфорда, французского Страсбура и других клубов.

Интересно, что до недавнего времени в составе Ромы выступал еще один украинец, нападающий Артем Довбик. Он не смог закрепиться в основном составе римлян, после чего клуб отдал форварда в аренду в Болонью.