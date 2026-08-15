Возвращение Мудрика стало неожиданностью как для болельщиков, так и для самого "Челси". На данный момент перспективы украинца в лондонском клубе остаются неясными, сообщает 24 Канал.

Что решил Челси

Испанский тренер Хаби Алонсо использовал Михаила в товарищеских матчах против Ювентуса, Милана и Дарул Такзима. Вингер выходил на замену и в общей сложности провел 39 матчей на поле.

Однако, похоже, что в дальнейшем Алонсо не рассчитывает на Мудрика. В субботу, 15 августа, "синие" сыграют товарищеский матч против Реал Сосьедада в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Михаил в итоге впервые за это время оказался вне заявки на игру. На позиции левого вингера вышел новичок Морган Роджерс, который отличился забитым голом.

Куда отправится Мудрик

Это лишь подтверждает слухи о том, что Челси решил отдать Мудрика в аренду. Вингер может оказаться во французском Страсбурге или в одном из клубов АПЛ.

Собственно, одной из заинтересованных команд является новичок элитного дивизиона Англии Ковентри. Команду тренирует легенда Челси Фрэнк Лэмпард, который в 2023 году был наставником Мудрика в лондонском клубе.

Напомним, что Михаил стал игроком Челси в январе 2023 года. Шахтер получил за своего вингера около 70 миллионов евро. За почти два года вингер сыграл 73 матча, забив 10 голов и отдав 11 голевых передач.

В декабре 2024 года Мудрик был отстранен от матчей из-за положительного допинг-теста. В организме украинца был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Но в июле этого года с Михаила сняли дисквалификацию.