За інформацією Legioners.ua та інсайдера Марко Бітті, 25-річним вінгером цікавляться Наполі та Рома. Зазначається, що кандидатуру Мудрика запропонували розглянути римському клубу. Водночас Рома продовжує стежити й за іншими футболістами.

Які клуби цікавляться Мудриком

Одним із можливих сценаріїв є оренда Мудрика, такий варіант може дозволити йому отримати регулярну ігрову практику та поступово набрати оптимальної форми.

Інтерес до українця з'явився після того, як Мудрик отримав дозвіл повернутися до професійного футболу. У листопаді 2024 року вінгер був відсторонений через позитивний допінг-тест, у його організмі виявили мельдоній. Дискваліфікацію футболіста було скасовано 30 липня 2026 року, після чого Футбольна асоціація Англії підтвердила його право знову виступати.

Він не грав в офіційних матчах із листопада 2024 року. Водночас 15 серпня Челсі провів заключний товариський матч перед стартом нового сезону АПЛ, перемігши Реал Сосьєдад з рахунком 3:1. Українець не потрапив навіть до заявки на цю зустріч, що британські та українські ЗМІ пов'язують із можливими переговорами щодо його майбутнього.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку англійських Ковентрі та Брентфорда, французького Страсбура та інших клубів.

Цікаво, що до недавнього часу у складі Роми виступав ще один українець, нападник Артем Довбик. Він не зміг закріпитися в основному складі римлян, після чого клуб віддав форварда в оренду до Болоньї.