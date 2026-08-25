Челси отказал Брентфорду в аренде 25-летнего вингера. Лондонцы не захотели терять контроль над украинским футболистом, которого считают ценным активом, сообщает "ТаТоТаке".

Брентфорд хотел заполучить Мудрика

По информации источника, Брентфорд был одним из самых настойчивых претендентов на вингера. "Пчелы" хотели взять Мудрика в аренду и включить в соглашение пункт о преимущественном праве выкупа футболиста.

Однако такое предложение не убедило руководство Челси. Лондонский клуб решил не рисковать и сохранить полный контроль над будущим украинского вингера.

В случае перехода Мудрик мог бы присоединиться к другому украинцу в АПЛ – Егору Ярмолюку. 22-летний полузащитник выступает за Брентфорд и уже имеет значительный опыт выступлений в английской Премьер-лиге.

Для Мудрика возможность получать больше игровой практики в другой команде могла бы стать важной после длительной паузы.

Что происходит с Мудриком

В конце июля Михаил получил возможность вернуться к матчам после отмены дисквалификации. С тех пор украинец провел три матча в составе Челси, однако его игровое время остается крайне ограниченным.

В общей сложности Мудрик сыграл всего 39 минут в товарищеских матчах против Ювентуса, Милана и Дарул Такзим.

Ранее сообщалось об интересе к украинцу со стороны Лидса. По информации источника, сам Мудрик даже согласился на переход в аренду в этот клуб.

Однако пока Челси не спешит отпускать футболиста. Лондонцы, похоже, хотят самостоятельно определить дальнейшую судьбу Мудрика и не упускать возможность контролировать его трансферное будущее.