Травма Мудрика не позволит ему вернуться в сборную Украины

Травма по-прежнему не позволяет Михаилу Мудрику выйти на футбольное поле. Похоже, болельщикам придется еще подождать возвращения вингера, а сборной Украины – придется обойтись без одного из своих атакующих игроков.

Михаил Мудрик не успеет восстановиться к ноябрьским матчам сборной Украины. Главный тренер Тоттенхэма Роберто Де Дзерби сообщил неутешительные новости о сроках возвращения футболиста, передает сайт "шпор".

Когда Мудрик сможет вернуться на поле

Наставник лондонцев рассказал о кадровой ситуации в команде и назвал ориентировочные сроки восстановления нескольких травмированных футболистов.

По словам итальянского специалиста, Михаил Мудрик и Савио не помогут Тоттенхэму в ближайших матчах. Оба вингера смогут вернуться к работе с командой только после международной паузы.

До международной паузы, возможно, мы увидим Тосина и Бергвалля. Возможно, они не начнут матч с Лидсом в стартовом составе, но, надеюсь, будут готовы к игре. Мудрик и Савио вернутся после международной паузы,

– отметил Де Дзерби.

Таким образом, украинец точно пропустит матч против "Лидса", который состоится 8 ноября. Ранее предполагалось, что он сможет выйти на поле еще 31 октября в матче против Кристал Пэлас, однако возвращение вновь пришлось отложить.

Почему сборная Украины останется без Мудрика

Мудрик не выходил на поле с начала сентября. Причиной стала травма голеностопного сустава, восстановление после которой оказалось более длительным, чем прогнозировалось изначально.

Для сборной Украины это особенно неприятная новость. В ноябре национальная команда проведет два заключительных матча Лиги наций: 14 ноября сыграет против Грузии, а 17 ноября встретится с Северной Ирландией.

Поскольку Де Дзерби рассчитывает на возвращение Мудрика только после международной паузы, его участие в этих матчах фактически исключено. Следовательно, украинская сборная, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера в чрезвычайно важных ноябрьских встречах.

Пока неизвестно, когда именно Мудрик сможет полноценно вернуться в игровой ритм после длительного перерыва.

Напомним, ранее польский журналист Камиль Павельчик высмеял украинского футболиста.