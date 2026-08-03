Аренды не будет: Челси принял неожиданное решение по поводу Мудрика

Михаил Мудрик после окончания дисквалификации должен присоединиться к Челси во время летнего турне в Гонконге. Далее перед тренерским штабом Хаби Алонсо встанет непростая задача – вновь интегрировать украинца в команду.

Многие СМИ утверждают, что у вингера не будет места в составе испанского клуба, поэтому ему придется уйти в аренду. Однако в лондонском клубе, похоже, считают иначе, пишет 24 Канал.

Уйдет ли Мудрик в аренду из Челси

По информации проекта "ТаТоТаке", все сообщения о том, что Мудрик точно покинет Челси летом ради игровой практики в менее конкурентных командах и лигах, пока остаются спекуляциями.

Ни Страсбург, ни турецкие клубы, ни чемпионат Бельгии пока не рассматриваются руководством лондонского клуба. Вопрос об аренде вообще не стоит на повестке дня.

Клуб ответственно подходит к возвращению игрока и хочет сначала дать ему шанс продемонстрировать форму. После того как Мудрик прибудет в расположение команды в Гонконге, Хаби Алонсо и его помощники смогут оценить готовность украинца к сезону.

Только по завершении предсезонного турне в офисе "синих" собираются принять окончательное решение: останется ли Михаил в составе Алонсо или вернется в большой футбол через другой, более простой чемпионат.

Какой контракт у Мудрика

Еще во время трансфера из Шахтера Челси позаботился о том, что украинец будет связан с клубом долгосрочными рабочими отношениями.

Контракт Мудрика с лондонцами рассчитан до 30 июня 2031 года, то есть до его окончания осталось еще 5 лет. Вингер зарабатывает около 6 миллионов евро в год.