К новому сезону Челси готовится в рамках азиатского турне. Следующий матч "синие" сыграют в Гонконге – и именно туда уже отправился Мудрик, пишет 24 Канал.

Что известно о планах Мудрика

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что в воскресенье, 2 августа, Михаил Мудрик вылетел в Гонконг, чтобы начать полноценную предсезонную подготовку вместе со своей командой. Украинец утверждает, что готов принять участие в тренировках и контрольных матчах немедленно.

5 августа "Челси" должен сыграть с Ювентусом. Есть вероятность, что это станет первым матчем Мудрика за более чем полтора года. Последний раз он выходил на поле в футболке лондонского клуба в конце ноября 2024 года в матче Лиги конференций против Хайденхайма.

Стоит ли Мудрику оставаться в Челси

Клуб максимально поддерживает Мудрика, а тренер Хаби Алонсо уже успел заявить, что хочет видеть украинца частью команды, хотя для этого и понадобится время.

Однако многие эксперты убеждены, что вингеру стоит подумать о том, чтобы перезапустить карьеру в менее конкурентной среде, чем АПЛ. Довольно очевидным вариантом является аренда в Страсбур, у которого те же владельцы, что и у лондонской команды.

Чемпионат Франции считается менее требовательным, чем английский элитный чемпионат, поэтому Мудрику, вероятно, было бы легче вновь выйти на высокий уровень, регулярно получая игровую практику. Ведь у Хаби Алонсо Михаилу не гарантировано попадание в стартовый состав даже не из-за его игровой формы, а из-за того, что тренер использует одну из схем без вингеров, а с двумя "десятками" и латералями на флангах.