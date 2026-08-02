До нового сезону Челсі готується в азійському турне. Наступний матч "сині" зіграють у Гонконгу – і саме туди вже вирушив Мудрик, пише 24 Канал.

Що відомо про плани Мудрика

Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомив, що у неділю, 2 серпня, Михайло Мудрик вилетів до Гонконга, щоб розпочати повноцінну передсезонну підготовку разом зі своєю командою. Українець стверджує, що доступний для участі у тренуваннях і контрольних матчах негайно.

5 серпня Челсі має зіграти з Ювентусом. Є ймовірність, що це стане першим матчем Мудрика за понад півтора року. Востаннє він виходив на поле у футболці лондонського клубу наприкінці листопада 2024 року у поєдинку Ліги конференцій проти Гайденгайма.

Чи варто Мудрику залишатися в Челсі

Клуб максимально підтримує Мудрика, а наставник Хабі Алонсо вже встиг заявити, що хоче бачити українця частиною команди, хоч для цього і знадобиться час.

Проте чимало експертів переконані, що вінгеру варто замислитися над тим, щоб перезапустити кар'єру у менш конкурентному середовищі, ніж АПЛ. Досить очевидним варіантом є оренда у Стасбур, який має тих самих власників, що й лондонська команда.

Чемпіонат Франції вважають менш вимогливим, ніж англійську елітну першість, тому Мудрику було б, ймовірно, легше знову вийти на високий рівень, регулярно отримуючи ігрову практику. Адже у Хабі Алонсо Михайлу не гарантоване потрапляння до стартового складу навіть не через його ігрову форму, а через те, що тренер використовує одну зі схем без вінгерів, а з двома "десятками" і латералями на флангах.