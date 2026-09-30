Подоляк объяснил, почему считает претензии со стороны шахматных функционеров необоснованными. А также высказал свое мнение о санкциях, введенных Украиной против Тимура Турлова, пишет 24 Канал.

Обвинения Подоляка в адрес ФШУ

По словам Михаила Подоляка, Федерация шахмат Украины не продемонстрировала четкой позиции, когда возникла необходимость очистить ФИДЕ от влияния россиянина Аркадия Дворковича.

Они вообще не участвовали в том, чтобы убрать команду Дворковича. Вообще ничего не делали. Ни публично, ни за кулисами, не имели связей. Имеют право, но ничего не делали. Ну, просто ждали, как будет, по ветру шли,

– заявил чиновник.

Когда же Тимур Турлов решил, что в его команде вице-президентом должен стать украинец, то "в глазах людей из ФШУ заискрились молнии". Подоляк сетует, что они почувствовали возможность получить должность, не приложив к этому никаких усилий. А когда выяснилось, что в команду нового главы ФИДЕ войдет Подоляк, то "началась истерика, не имеющая к реальности никакого отношения".

Почему они против того, чтобы во Всемирной шахматной федерации на уровне вице-президента находился гражданин Украины? Чтобы там снова доминировали россияне, которые будут постепенно усиливать свое присутствие, продвигать свое видение и влиять на решения?

– задает риторический вопрос Подоляк.

Санкции против Тимура Турлова

Острая реакция на назначение Михаила Подоляка вице-президентом ФИДЕ была вызвана, среди прочего, и тем, что против новоизбранного главы организации Тимура Турлова Украина еще в 2022 году ввела санкции.

Подоляк считает, что Турлов не заслужил ограничений в свой адрес, поскольку не является сырьевым бизнесменом, а занимается фондовыми рынками. К тому же, еще в 2017 году он закрыл свои российские предприятия, а в 2022 году лишился гражданства страны-агрессора, получив паспорт Казахстана. Поэтому санкции, по мнению чиновника Офиса Президента, выглядят "странно".