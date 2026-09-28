ФШУ резко отреагировала на решение нового президента ФИДЕ Тимура Турлова относительно состава руководства организации. Пресс-служба Федерации шахмат Украины на своей странице в фейсбуке подчеркнула, что Подоляк не имеет никакого отношения к шахматной жизни страны.

ФШУ не уполномочивала Подоляка представлять Украину

26 сентября на Генеральной ассамблее ФИДЕ президентом организации был избран Тимур Турлов. По данным ФШУ, во время заседания он объявил о назначении вице-президентами Михаила Подоляка и россиянина Павла Колобкова.

Украинская федерация подчеркнула, что не предоставляла Подоляку, который является внештатным советником Офиса президента Украины, полномочий представлять ее в ФИДЕ. Там также заявили, что он не имеет отношения к ФШУ и украинской шахматной жизни.

Отдельные претензии касаются и Колобкова, ранее занимавшего пост министра спорта России. В ФШУ считают, что он не может работать в руководстве ФИДЕ, потому что членство Федерации шахмат России в международной организации в настоящее время приостановлено.

В заявлении украинской федерации также отмечается, что Турлов находится под санкциями Украины с октября 2022 года. Кроме того, ФШУ утверждает, что против него готовятся новые санкционные меры.

Федерация обратилась в СБУ

ФШУ требует не назначать Подоляка и Колобкова на должности вице-президентов ФИДЕ. Украинская федерация также обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой дать оценку действиям Подоляка и рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по подозрению в измене национальных интересов.

В ФШУ призвали украинскую общественность и СМИ обратить внимание на ситуацию. Организация отдельно подчеркнула, что назначение Подоляка произошло по решению нового руководства ФИДЕ.

Ранее Подоляк поддержал кандидатуру Турлова на выборах президента ФИДЕ. Бывший россиянин в 2022 году получил гражданство Казахстана, а в 2023-м возглавил Федерацию шахмат этой страны.

После избрания Турлова его поздравил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает пропагандистское издание ТАСС. Он также положительно отозвался о назначении Павла Колобкова вице-президентом ФИДЕ.