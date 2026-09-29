В 2012 году Баллак развелся с женой, а в августе 2021 года его постигла ужасная трагедия. Сейчас Михаэль, похоже, наконец-то обрел счастье, но его выбор вызывает у некоторых людей осуждение и непонимание, пишет 24 Канал.

Избранница Баллака встречалась с его сыном

Во время Октоберфеста папарацци заметили, что Баллак был в компании модели Софии Шнайдерхан, на пальце которой сияло обручальное кольцо. Об отношениях пары было известно и раньше, а вот то, что они решили перейти на официальный уровень, стало новостью.

У Шнайдерхан существенная разница в возрасте с футболистом – ему уже 50, а ей 26. София имеет собственный бизнес, а также является известной моделью.

Не все в немецком обществе одобряют эту свадьбу, и дело не в том, что Баллак по возрасту мог бы быть отцом Софии. Проблема в том, что она в свое время встречалась с сыном Михаэля Эмилио.

В 2021 году тот погиб в автокатастрофе, что стало тяжелым ударом для семьи.

Как относятся к браку Баллака в его семье

Двое других сыновей Михаэля не разделяют осуждение со стороны критиков. 25-летний Луи и 21-летний Йорди вместе со своими избранницами прекрасно ладят с отцом и Софией и не имеют возражений против их брака.

Также порадовалась за своего бывшего мужа и Симона Ламбо, с которой Баллак был женат ранее.