Жизнь Михаэля Шумахера до и после трагедии в Альпах: интересные факты из биографии легенды Формулы-1

Михаэль Шумахер один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Достижения "Красного барона" навсегда останутся в истории "королевских гонок".

Немецкий пилот становился семикратным чемпионом мира и установил не один рекорд. Что известно о карьере легендарного гонщика, интересные факты из жизни и где он сейчас – рассказывает 24 канал.

Как сложилась карьера Шумахера?

Как говорится в статье на Википедии, Шумахер родился в Гюрт-Гермюльхайме, что в Германии. Сегодня, 3 января 2026 года, легендарный пилот Формулы-1 празднует 57-летие.

"Красный барон" начал свою карьеру с вождения карту, который построил его отец, будучи руководителем местного автодрома для картинга. Уже в 12 лет он получил лицензию гонщика и начал выступать на официальных соревнованиях.

С 1984 по 1987 год "Шуми" выиграл некоторые немецкие и европейские чемпионаты по картингу, а также победил на серии Формула Кёниг. В 1990 году будущая легенда автоспорта завоевал титул чемпиона немецкой Формулы-3.

В следующем году ирландский бизнесмен Эди Джордан пригласил Шумахера выступить на гран-при Бельгии за свою команду Jordan. Немецкий пилот поразил публику тем, что смог квалифицироваться на седьмом месте в своем первом выступлении в болиде Формулы-1.

В 1992 году немец выиграл первую гонку в "королевских гонках", а сезон завершил на третьем месте.

Шумахер в Benetton / Фото Getty Images

В 1994 году в составе Benetton немецкий пилот со скандалом выиграл свой первый титул чемпиона мира в Формуле-1. В том сезоне на титул, кроме Шумахера, также претендовал Дэймон Хилл из Williams. К финалу сезона пилоты подходили с разницей в один зачетный пункт. На гран-при в Австралии судьбу чемпионства решило столкновение немецкого и британского гонщика.

На 36 круге "Красный барон" ошибся в поворте "Ист-Террас" и врезался в отбойник, но удар был слабым и немец смог вернуться на трассу. Хилл решил пойти в атаку, но "Шуми" в последний момент врезался в пилота Williams.

Болид немецкого гонщика взлетел в воздух, а британец с поврежденным болидом вернулся в боксы. В результате Шумахер стал чемпионом мира, сделав то, что сегодня в Формуле-1 недопустимо.

К слову. В том году Формула-1 понесла ужасную потерю. На гонках в Италии трагически погиб бразильский пилот Айртон Сенна – он врезался в бетонную стену на высокой скорости.

Уже через год он во второй раз победил в чемпионате и помог своей команде завоевать первый и единственный в ее истории Кубок конструкторов.

Как Шумахер выступал за Ferrari?

В 1996 году "Шуми" подписал контракт со старейшей командой в "королевских гонках" Ferrari, которая имела большой бюджет, но уже 13 лет не могла завоевать чемпионство.

Уже через год "Красный барон" был близок к чемпионскому титулу, но его дисквалифицировали за умышленный контакт с Жаком Вильневом, который претендовал на победу в Формуле-1, и был исключен из протокола всего чемпионата с потерей всех очков.

После нескольких лет плодотворной работы итальянская команда смогла вернуться на вершину "королевских гонок". С тех пор началась доминация Шумахера в Формуле-1 бок о бок с генеральным директором Ferrari Жаном Тодтом.

В 1999 году Шумахер помог "Скудерии" получить первый с 1983 года Кубок конструкторов, Но стать чемпионом в личном зачете он не смог из-за перелома ноги в результате аварии на гран-при Великобритании. Однако уже через год он в конце концов в третий раз стал чемпионом Формулы-1.

Шумахер в Ferrari / Фото Getty Images

В 2001 году "Красный барон" получил четвертый титул чемпиона мира. В 2002 году немец стал пятикратным чемпионом Формулы-1, выиграв 11 из 17 гран-при в сезоне. В 2003 году он завоевал шестой чемпионский титул, а уже через год в седьмой раз выиграл чемпионат, установив рекорд "королевских гонок".

В 2006 году стало известно, что после завершения сезона легенда автоспорта покинет гонки. Однако в 2009 году он подписал контракт с Mercedes на три года, вернувшись в Формулу-1. Последний раз за болид Шумахер сел на гран-при Бразилии в 2012 году после чего окончательно завершил карьеру.

В 2013 году немец отправился на отдых на горнолыжный курорт во Французских Альпах. Хоть он и был искусным лыжником, но не смог избежать ужасной трагедии.

Что известно о трагедии Шумахера?

"Красный барон" решил поехать не по трассе, из-за чего неудачно упал и ударился головой о камни. От травм легендарного пилота не спас даже шлем, в конце концов его доставили на вертолете в больницу и ввели в кому.

Отметим, что Шумахер находился в медикаментозной коме – 256 дней. Кроме того, он перенес две тяжелые операции и по словам медиков, если бы не шлем легенда автоспорта мог бы погибнуть на месте.

Шумахер в Альпах / Фото Getty Images

Летом 2014 года медики начали выводить немца из комы, а впоследствии его перевезли в больницу в Лозанне, где он проходил реабилитацию. В сентябре того же года стало известно, что "Красный барон" вернулся домой вблизи Женевского озера.

Семья Шумахера после инцидента максимально сузила круг людей, которые могут видеть немецкого гонщика. Однако в сети иногда появляются данные о том, в каком положении легенда Формулы-1.

В 2021 году жена пилота Коринна нарушила молчание и рассказала о своем муже в документальном фильме от Netflix.

Мы живем вместе дома. Мы проводим терапию. Мы делаем все возможное, чтобы Михаэлю стало лучше и чтобы ему было комфортно,

– поделилась Коринна Шумахер.

По информации The Mirror, Шумахер находится в тяжелом положении. Бывший пилот прикован к постели и потерял способность говорить, общаясь только глазами. Известно, что в 2024 году Шумахер появился на публике, посетив свадьбу дочери.

Также 29 марта 2025 года у Шумахера родилась внучка Милли. На сайте oe24.at опубликовали информацию, что бывшего гонщика доставили в особняк в Швейцарии на вертолете, чтобы он присоединился к дочери перед родами.

Отметим, что семья Шумахера решила распродать, некоторые ценные вещи, чтобы покрыть расходы на лечение легендарного пилота. Так по информации The Sun на аукцион была выставлена роскошная коллекция часов пилота стоимостью в 6 миллионов долларов.

Какое состояние у Шумахера?

По информации Racing News 365, "Красный барон" является самым богатым пилотом в истории Формулы-1. Состояние легендарного немецкого пилота составляет 790 миллионов долларов.

Эксперты учли не только заработки от гонок, а также рекламные контракты, различные инвестиции и бизнес-проекты немца. Отметим, что на втором месте Льюис Хэмилтон, который заработал 304 миллиона долларов.

На третьей строчке расположился Фернандо Алонсо – 264 миллиона долларов, а четвертую позицию занимает Кими Райкконен – 254 миллиона долларов. Пятерку замыкает покойный Ники Лауда – 203 миллиона долларов.

Другие интересные факты о Шумахере?