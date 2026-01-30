Жена Шумахера нарушила молчание о состоянии чемпиона Формулы-1

Мир всколыхнула новость о том, что семикратный чемпион мира по автогонкам Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Его жена Коринна раскрыла еще больше обнадеживающих деталей о здоровье экспилота.

Шумахер пережил чрезвычайно сложную мозговую травму в результате падения во время катания на лыжах, которая на долгие годы сделала его зависимым от семьи. Но именно сейчас он делает первые маленькие шаги к выздоровлению, пишет BC News Hay.

В каком состоянии Михаэль Шумахер?

По словам Коринны Шумахер, ее муж теперь может самостоятельно сесть в колесное кресло. Сейчас он занимается реабилитационными техниками, которые в будущем, возможно, дадут чемпиону Формулы-1 возможность хотя бы немного ходить.

Семья Шумахера отмечает, что восстановление является долгим, требовательным и изнурительным. Но даже малейшая надежда уже воспринимается с благодарностью.

Каждый малейший шаг, минимальный прогресс мы считаем нашей большой победой и бережем ее в своем сердце,

– трогательно сказала жена Михаэля Шумахера.

Что еще известно о здоровье Михаэля Шумахера?