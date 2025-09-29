Был на рождении внучки и не может говорить: в каком состоянии сейчас Шумахер
- Михаэль Шумахер находится в сложном состоянии, не может разговаривать, и его жизнь хранится в приватности семьей.
- Шумахер посетил рождение внучки, но информация о его состоянии остается ограниченной.
Михаэль Шумахер был звездой Формулы-1 и гонял на больших скоростях. Однако в 2013 году с легендарным пилотом произошел несчастный случай вне гонок.
Михаэль Шумахер во время катания на лыжах со своим сыном Миком на французском курорте Мерибель в Альпах выехал за пределы трассовой зоны и ударился головой в камень. 24 канал рассказывает, где сейчас и в каком состоянии легенда Формулы-1.
Читайте также "Перенес десять операций": украинец Бондарев рассказал, как вернулся после страшной аварии
Где сейчас Михаэль Шумахер?
Михаэля Шумахера оперативно доставили в больницу в Гренобле. Немецкому гонщику провели две операции и ввели в медикаментозную кому, чтобы уменьшить давление на его мозг из-за травмы.
В июне 2014 года Шумахер вышел из комы, а самого легенду Формулы-1 перевезли в Швейцарию. По информации beinsports, немецкому гонщику обустроили специальную комнату дома в Лозанне.
Отметим, что в 2019 году Шумахер посетил Париж, продолжая лечение после тяжелой черепно-мозговой травмы. Легендарному пилоту должны были пересадить стволовые клетки в сердечные ткани.
Жена Шумахера Коринна сохраняет жизнь Михаэля в полной приватности. Доступ к бывшему пилоту Феррари ограничен.
Также известно, что семья Шумахеров имеет имение на Майорке. По имеющейся информации, бывший немецкий гонщик проводит зиму именно на испанском острове.
В каком состоянии образцов Шумахер?
По информации The Economic Times, Флавио Бриаторе рассказал о том, что он часто общается с Коринной Шумахер. Итальянский бизнесмен заявил, что состояние легенды Формулы-1 остается "частным и комплексным".
Интересно, что в 2025 году в Германии состоялся суд над Йилмазом Тоцтурканом, который шантажировал семью Шумахер распространением похищенных частных данных, в частности, информации о состоянии экспилота.
Суд признал виновным Тоцтуркана и приговорил к трем годам заключения. Как сообщает The Guardian, он публично извинился перед семьей Шумахера, перед тем, как узнал приговор.
Мне очень жаль и стыдно за то, что я сделал. Это было очень отвратительно. Я беру на себя полную ответственность,
– сказал Тоцтуркан.
29 марта 2025 года у Михаэля Шумахера родилась внучка Милли. По информации oe24.at, очевидец видел легендарного пилота, который пришел на рождение внучки, но по просьбе семьи ничего не рассказывал о его состоянии.
Перед этим в марте 2025 года autoracing1.com сообщал о том, Михаэль Шумахер не может разговаривать. Состояние легенды Формулы-1 и бывшего пилота Феррари остается тяжелым.
Что еще известно о Шумахере?
Михаэль Шумахер завоевал семь титулов чемпиона мира в Формуле-1. На счету немецкого гонщика 91 победа в Гран-при и 68 поул-позиций.
В команде Феррари "Красный барон" выиграл пять подряд титулов чемпиона мира – с 2000 по 2004 год.
Михаэль Шумахер принял участие в благотворительной инициативе. Легендарный пилот подписал шлем, который должны были выставить на аукцион с целью сбора средств для организации "Гонка Стюарта против деменции"
15 сентября 2021 года вышел документальный фильм о Михаэле Шумахере – "Schumacher". Участие в создании ленты приняла семья немецкого гонщика.
Мик Шумахер дебютировал в Формуле-1 за команду Хаас в 2021 году на Гран-при в Бахрейне. Однако после неудачи сын "Шуми" покинул гонки.