"Снег был неидеальный": что Шумахер сказал жене перед роковой поездкой в горы

Легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер 12 лет назад получил тяжелую травму во время катания на лыжах. В тот трагический день все могло сложиться иначе.

Жена Михаэля Шумахера Коринна обычно отказывается рассказывать о состоянии здоровья мужа. Однако в документальном фильме "Шумахер" от Netflix она поделилась воспоминаниями о трагическом дне, который изменил судьбу легенды Формулы-1, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

Что сказал Шумахер жене перед трагедией?

29 декабря 2013 года Михаэль вместе со своим сыном Миком отправились на лыжную трассу Комб де Солир. Перед этим он сказал Коринне, что стоит поехать в Дубаи. Гонщик почти отказался от катания на лыжах, но напоследок решил еще один раз проехаться.

Снег не самый лучший. Мы могли бы полететь в Дубай и там попрыгать с парашютом,

– сказал Шумахер жене.

Семья очень скучает по Михаэлю из-за трагедии, случившейся в Альпах. Он не может жить полноценной жизнью, поскольку полностью зависим от медперсонала.

"Это была просто ужасная неудача, худшая неудача, которая может случиться в жизни. Всегда страшно, когда спрашиваешь: "Почему это случилось с Михаэлем или с нами?". Но ведь тогда почему это случается с другими людьми?".

Конечно, я скучаю по Михаэлю каждый день. Но не только я. Дети, семья, его отец, все вокруг – все скучают по Михаэлю, – сказала Коринна Шумахер.

Что известно о состоянии Шумахера?