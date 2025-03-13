"Забил невероятный гол": тренер Арсенала высоко оценил выступление Зинченка в ЛЧ

В среду, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них Арсенал дома принимал ПСВ.

В стартовом составе хозяев лишь второй раз в 2025 году вышел Александр Зинченко. Он уже на шестой минуте забил гол и в целом провел очень приличный поединок на позиции центрального полузащитника, который закончился со счетом 2:2.

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Что сказал Артета о Зинченке

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "канониров" Микель Артета оценил выступление украинского футболиста. Он остался доволен игрой 28-летнего игрока своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football London.

"Зинченко имеет удивительную способность продвигать мяч и находить свободное пространство, чтобы потом отправить мяч в сетку ворот. Александр забил невероятный гол, он был в той зоне, где должен был быть.

Я счастлив, потому что мы нашли другое решение, чтобы раскрыть его лучшие качества. Сейчас он делает именно то, что больше всего нужно команде. Зинченко в прекрасной форме", – сказал Артета.

К слову. Этот гол стал дебютным для Александра Зинченка в Лиге чемпионов. Всего украинец провел в этом турнире 40 матчей, в которых записал себе в актив также четыре результативные передачи.

Отметим, что Арсенал по сумме двух поединков одолел ПСВ со счетом 9:3. В четвертьфинале "канониры" сыграют против мадридского Реала.