В первом матче Арсенал разгромил соперника со счетом 7:1. В ответном матче Артета мог поэкспериментировать с составом, пишет 24 Канал.

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Гол-конфетка в исполнении Зинченко

Александр Зинченко, который в Арсенале преимущественно играет левого защитника, в поединке с ПСВ вышел на родное место в полузащите. Эксперимент Артеты сработал на 6-й минуте встречи.

Украинец получил мяч от партнера по команде, сместился в центр и из-за пределов штрафной красиво положил его в угол ворот.

Видео гола Зинченко

Зинченко забил первый гол за лондонский Арсенал в сезоне-2024/25. Для этого Александру понадобилось 17 матчей. Кроме того, это первый гол украинца в розыгрыше Лиги чемпионов (40 матчей).

Кстати, в первом матче с ПСВ Зинченко вышел на замену, но не отличился результативными действиями. "Канониры" установили исторический рекорд Лиги чемпионов.