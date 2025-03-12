У першому матчі Арсенал розгромив суперника з рахунком 7:1. У матчі-відповіді Артета мав змогу поекспериментувати зі складом, пише 24 Канал.

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Гол-цукерка у виконанні Зінченка

Олександр Зінченко, який в Арсеналі переважно грає лівого захисника, у поєдинку з ПСВ вийшов на рідне місце у півзахисті. Експеримент Артети спрацював на 6-й хвилині зустрічі.

Українець отримав м'яч від партнера по команді, змістився у центр та з-за меж штрафного майданчика красиво поклав його у кут воріт.

Відео голу Зінченка

Зінченко забив перший гол за лондонський Арсенал у сезоні-2024/25. Для цього Олександру знадобилося 17 матчів. Крім того, це перший гол українця у розіграші Ліги чемпіонів (40 матчів).

До речі, у першому матчі з ПСВ Зінченко вийшов на заміну, але не відзначився результативними діями. Натомість "каноніри" встановили історичний рекорд Ліги чемпіонів.