"Каноніри" здобули розгромну перемогу з рахунком 7:1. Цей результат дозволив їм встановити два унікальні досягнення в турнірі, повідомляє 24 Канал із посиланням на статистичний портал Opta.

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Шалена ніч в Ейндховені

Лондонський клуб першим в історії Ліги чемпіонів забив сім або більше голів у виїзному поєдинку стадії плей-оф. У 2020 році це вдавалося також Баварії, але через COVID-19 номінально виїзний поєдинок мюнхенців проти Барселони відбувався на нейтральному полі – в Лісабоні.

Також ця перемога стала найбільшою гостьовою в історії плей-оф. У турнірі були звитяги на виїзді з різницею в сім м'ячів, але вони траплялися на груповому етапі.

Зазначимо, що до цього історичного успіху долучився й Олександр Зінченко. Він вийшов на заміну на 71-й хвилині за рахунку 1:5.

До слова. Арсенал уперше за 31 рік відзначилися сімома голами у виїзній грі єврокубка. Востаннє "канонірам" це вдавалося у листопаді 1993 року, коли вони з рахунком 7:0 переграли бельгійський Стандард у поєдинку Кубка володарів кубків.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами відбудеться 12 березня в Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.