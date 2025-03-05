"Канониры" одержали разгромную победу со счетом 7:1. Этот результат позволил им установить два уникальных достижения в турнире, сообщает 24 Канал со ссылкой на статистический портал Opta.

Читайте также Безумие от Арсенала, осечка Боруссии: результаты и видео голов Лиги чемпионов за 4 марта

Безумная ночь в Эйндховене

Лондонский клуб первым в истории Лиги чемпионов забил семь или более голов в выездном поединке стадии плей-офф. В 2020 году это удавалось также Баварии, но из-за COVID-19 номинально выездной поединок мюнхенцев против Барселоны проходил на нейтральном поле – в Лиссабоне.

Также эта победа стала самой крупной гостевой в истории плей-офф. В турнире были победы на выезде с разницей в семь мячей, но они случались на групповом этапе.

Отметим, что к этому историческому успеху присоединился и Александр Зинченко. Он вышел на замену на 71-й минуте при счете 1:5.

К слову. Арсенал впервые за 31 год отличились семью голами в выездной игре еврокубка. Последний раз "канонирам" это удавалось в ноябре 1993 года, когда они со счетом 7:0 переиграли бельгийский Стандард в поединке Кубка обладателей кубков.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами состоится 12 марта в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.