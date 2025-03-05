В Лиге чемпионов 2024-2025 состоялись первые матчи 1/8 финала. Центральной встречей дня стало мадридское дерби между Реалом и Атлетико, сообщает 24 Канал.

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Успехи англичан

Команды выдали зрелищный бой, а победителем из него вышел Реал. В первом тайме точными ударами отметились Родриго и Альварес, тогда как после перерыва победу хозяевам принес Браим Диас.

Успешным выдался день для английских клубов. Астон Вилла дожала в конце встречи Брюгге на выезде, что делает команду Унаи Эмери явным фаворитом на выход в четвертьфинал. Но куда более яркой получилась победа Арсенала.

Подопечные Микеля Артеты забили аж семь голов на поле ПСВ даже несмотря на серьезные кадровые проблемы. Героем встречи стал Мартин Эдегор, который оформил дубль и ассист. Александр Зинченко появился на поле на 71 минуте.

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В последней игре дня дортмундская Боруссия упустила победу над Лиллем. Немцы вышли вперед благодаря мячу от Адееми, но точный удар Гаральдссона после перерыва восстановил паритет. Все ответные матчи в отчетных дуэлях пройдут 12 марта.

Все результаты Лиги чемпионов за 4 марта:

Брюгге – Астон Вилла 1:3

Голы: Де Куйпер, 12 – Бэйли, 3, Мехеле, 82 (автогол), Асенсио, 88 (пен).

Реал – Атлетико 2:1

Голы: Родриго, 4, Браим Диас, 55 – Альварес, 32.

ПСВ – Арсенал 1:7

Голы: Ланг, 43 (пен) – Тимбер, 18, Нванери, 21, Мерино, 31, Эдегор, 47, 74, Троссар, 48, Калафиори, 85.