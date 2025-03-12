Во вторник, 11 марта, состоялись четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Еврокубковый вечер подарил болельщикам яркий футбол, сообщает 24 канал.

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Неудача для Трубина

Вечер Лиги чемпионов начался матчем между Барселоной и Бенфикой в Испании. Забитыми мячами в составе каталонцев отметились Рафинья (дубль) и Ламин Ямал. Единственный гол за Бенфику забил аргентинский защитник Николас Отаменди.

Каталонцы спокойно разобрались с "орлами", одержав комфортную победу со счетом 3:1. Таким образом Барселона вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов по итогам двух матчей – 4:1.

Интер остался единственной командой в Лиге чемпионов из Серии А. "Нерадзурри" сыграли против Фейеноорда, который выбил Милан в предыдущем раунде турнира. Итальянский клуб спокойно разобрался с нидерландцами и одержал победу 2:1.



В предыдущем матче Интер обыграл Фейеноорд со счетом 2:0. По результатам двух поединков миланский коллектив шагает в следующий раунд Лиги чемпионов – 4:1.

Еще в одном матче состоялось немецкое дерби между Баварией и леверкузенским Байером. Мюнхенцы обыграли "фармацевтов" со счетом 2:0. Голы забивали Харри Кейн и Альфонсо Дэвис.

Бавария разгромила Байер по итогам двух матчей – 5:0. Мюнхенцы уверенно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов-2024/2025.

Триллер на Энфилде

Центральный матч 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025 состоялся на Энфилде. Ливерпуль принимал французский ПСЖ. "Мерсисайдцы" играли активнее, чем в первой игре.

Однако фортуна в начале игры улыбнулась парижанам. На 12-й минуте матча забитым мячом отметился Усман Дембеле. Ливерпуль всеми силами пытался отыграться, но Джанлуиджи Доннарума как заколдовал собственные ворота.

Основное время матча Ливерпуль – ПСЖ завершилось 1:0. Так как "мерсисайдцы" выиграли первую игру 1:0 команды ожидали дополнительные 30 минут игры. В экстратаймах голов не было – в итоге серия пенальти.

В серии пенальти Джанлуиджа стал героем матча. Голкипер потянул два удара от Кертиса Джонса и Дарвина Нуньеса. В итоге ПСЖ шагает в следующий раунд Лиги чемпионов.

Результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов за 11 марта:

Барселона – Бенфика 3:1

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Интер – Фейенорд 2:1

Голы: Тюрам, 8, Чалханоглу, 51 (П) – Модер, 42

Байер – Бавария 0:2

Голы: Кейн, 52, Дэвис, 71