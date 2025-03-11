Барселона – Бенфика 3:1

Голы: Рафинья 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Во вторник, 11 марта, состоялся ответный матч между Барселоной и Бенфикой в 1/8 финала Лиги чемпионов-2024/2025. Матч подарил болельщикам немало голов и завершился победой каталонцев, сообщает 24 канал.

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Легкая победа Барселоны

Барселона в начале матча отдала мяч Бенфике, что принесло свои плоды. Каталонцы уже на 11 минуте открыли счет усилиями Рафиньи. "Орлы" смогли сразу отыграться – голом отметился Отаменди.

В середине первого тайма Ламин Ямал забил второй гол Барселоны в игре. Талантливый испанец нанес роскошный удар из-за пределов штрафной Бенфики – без шансов для Анатолия Трубина.

За несколько минут до окончания первой половины игру каталонский коллектив изменений увеличить преимущество. Рафинья из убойной позиции оформил дубль в ворота орлов – 3:1.

Во втором тайме Бенфика пыталась отыграться, но не имела успеха. Барселона квалифицированно защищалась и сдержала "орлов". В итоге каталонцы уверенно победили португальский клуб и вышли в следующий раунд турнира.