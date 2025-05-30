Милан объявил имя нового-старого главного тренера

Милан в сезоне-2024/2025 провалился в Серии А, заняв лишь восьмое место. Также "россонери" уступили в финале Кубка Италии, после чего руководство решило произвести смену на тренерском мостике.

В четверг, 29 мая, лишь после пяти месяцев работы в клубе должность главного тренера покинул Сержиу Консейсау. На его место оперативно был найден новый специалист, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Милана.

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Кто возглавил Милан

Им стал 57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри. Пока неизвестно на какой срок стороны подписали соглашение.

Отметим, что это уже второй приход специалиста в миланский клуб. Ранее он возглавлял "россонери" в период с 2010 по 2014 год.

За то время он выиграл с Миланом Серию А и Суперкубок Италии. Всего же в коллекции тренера есть 15 трофеев.

К слову. Последним местом работы Массимилиано Аллегри был Ювентус, который он покинул в мае 2024 года.

Напомним, что ранее итальянским тренером также интересовалась Рома. Однако главным условием для начала сотрудничества было попадание "волков" в Лигу чемпионов, с которым они не справились, заняв пятое место в Серии А.