Долгое время на эту должность фаворитом считался Джан Пьеро Гасперини. Однако в последние недели не было информации о переговорах с действующим тренером Аталанты.
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Стороны ведут переговоры
По информации итальянской прессы этому есть объяснение. У руководства Ромы появился другой приоритетный кандидат на место главного тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Им является бывший наставник Милана и Ювентуса Массимилиано Аллегри. Клуб ведет переговоры с итальянцем, который уже летом может возглавить "волков".
Отмечается, что 57-летний специалист окончательное решение будет принимать по итогам сезона. Для него важным условием является участие в Лиге чемпионов, поэтому он даст свой ответ после того, как будет знать, квалифицировалась ли Рома в самый статусный футбольный европейский турнир.
Справка. Сейчас римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Серии А за три тура до завершения сезона. В активе "волков" 63 очка и они только по дополнительным показателям уступают Ювентусу.
Следующий поединок Рома проведет 12 мая на выезде против Аталанты. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Напомним, что Массимилиано Аллегри с мая 2024 года находится без клуба после того, как покинул Ювентус. На протяжении тренерской карьеры он шесть раз завоевывал чемпионство Серии А.