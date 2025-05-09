Тривалий час на цю посаду фаворитом вважався Джан П'єро Гасперіні. Проте останніми тижнями не було інформації щодо перемовин з чинним тренером Аталанти.

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Сторони ведуть перемовини

За інформацією італійської преси цьому є пояснення. У керівництва Роми з'явився інший пріоритетний кандидат на місце головного тренера, повідомляє 24 Канал із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Ним є колишній наставник Мілана та Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Клуб веде перемовини з італійцем, який вже влітку може очолити "вовків".

Зазначається, що 57-річний фахівець остаточне рішення буде приймати за підсумками сезону. Для нього важливою умовою є участь у Лізі чемпіонів, тому він дасть свою відповідь після того, як знатиме, чи кваліфікувалася Рома в найстатусніший футбольний європейський турнір.

Довідка. Наразі римський клуб посідає п’яте місце в турнірній таблиці Серії А за три тури до завершення сезону. В активі "вовків" 63 очки й вони тільки за додатковими показниками поступаються Ювентусу.

Наступний поєдинок Рома проведе 12 травня на виїзді проти Аталанти. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що Массіміліано Аллегрі з травня 2024 року перебуває без клубу після того, як залишив Ювентус. Протягом тренерської кар'єри він шість разів здобував чемпіонство Серїї А.