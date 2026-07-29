Вечером 29 июля в итальянском медиапространстве распространились слухи о преждевременной кончине 66-летнего Франко Барези. В Милане эти слухи опровергли.

Что известно о случившемся

Различные издания начали сообщать о том, что скончался Франко Барези. Одним из тех, кто выразил соболезнования семье легендарного футболиста, оказался вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини. Впоследствии политик удалил свой пост в Х.

В ситуацию вмешался Милан, на официальных ресурсах которого появилось сообщение о случившемся.

Милан опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко переживает сложный и деликатный период, и клуб решительно поддерживает его и его семью,

– говорится в сообщении.

"Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения абсолютно безосновательной информации", – добавила пресс-служба Милана.

Что известно о Франко Барези

Бывший защитник был воспитанником Милана и впоследствии провел 19 сезонов в футболке "красно-черных".

В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Италии. Барези также одерживал громкие победы в европейских турнирах. Сначала в составе Милана дважды побеждал в Кубке чемпионов (1989, 1990). После реорганизации турнира также стал победителем Лиги чемпионов сезона 1993/94.

Франко Барези также сыграл 81 матч в составе сборной Италии, с которой выиграл ЧМ-1982.