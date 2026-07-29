В Италии объявили о смерти чемпиона мира и легенды Милана – клуб опроверг эту информацию
Пресс-службе Милана пришлось доказывать, что легендарный футболист клуба Франко Барези жив. В Италии появились слухи, исходившие от руководства страны.
Вечером 29 июля в итальянском медиапространстве распространились слухи о преждевременной кончине 66-летнего Франко Барези. В Милане эти слухи опровергли.
Что известно о случившемся
Различные издания начали сообщать о том, что скончался Франко Барези. Одним из тех, кто выразил соболезнования семье легендарного футболиста, оказался вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини. Впоследствии политик удалил свой пост в Х.
В ситуацию вмешался Милан, на официальных ресурсах которого появилось сообщение о случившемся.
Милан опровергает ложные сообщения о Франко Барези, которые начали распространяться в последние минуты. Франко переживает сложный и деликатный период, и клуб решительно поддерживает его и его семью,
– говорится в сообщении.
"Мы призываем всех уважать их частную жизнь и воздерживаться от распространения абсолютно безосновательной информации", – добавила пресс-служба Милана.
Что известно о Франко Барези
Бывший защитник был воспитанником Милана и впоследствии провел 19 сезонов в футболке "красно-черных".
В составе клуба он шесть раз становился чемпионом Италии. Барези также одерживал громкие победы в европейских турнирах. Сначала в составе Милана дважды побеждал в Кубке чемпионов (1989, 1990). После реорганизации турнира также стал победителем Лиги чемпионов сезона 1993/94.
Франко Барези также сыграл 81 матч в составе сборной Италии, с которой выиграл ЧМ-1982.