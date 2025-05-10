Противостояние завершилось волевой победой Милана со счетом 3:1. Главным героем матча стал нападающий "россонери" Сантьяго Хименес, сообщает 24 канал.

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Эффектный перфоманс Хименеса

Болонья первой вышла вперед во втором тайме матча против Милана. Однако на 73-й минуте матча форвард Сантьяго Хименес забил гол и сравнял счет в игре.

Через шесть минут после первого гола "россонери" вышли вперед. Забитым мячом отметился вингер Кристиан Пулишич. В компенсированное арбитром время Хименес оформил дубль и добил гостей поля – 3:1.

Видеообзор матча Милан – Болонья:

Интересно, что в этом матче форвард Сантьяго Хименес играл в футболке с маминой девичьей фамилией Золотарчук. В Милане создали милую инициативу посвященную Дню матери, который празднуют 11 мая.

Оказалось, что Сантьяго Хименес имеет украинские корни через своего дедушку по маминой линии, которого зовут Хосе Золотарчук.