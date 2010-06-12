После исторического триумфа: где сейчас игроки молодежки Украины, которые стали вице-чемпионами Евро-2006

Уже 12 июня сборная Украины по футболу начинает свой путь на молодежном Евро-2025. "Сине-желтые" имеют положительный опыт выступлений в этом европейском первенстве.

24 Канал рассказывает о пути украинской "молодежки" в финал чемпионата Европы-2006, а также о том, где сейчас герои Украины, которые завоевали "серебро" европейского первенства. Украинская молодежная сборная дважды в своей истории доходила до наград футбольного Евро.

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Исторический путь Украины U-21 к медалям чемпионата Европы

Впервые это произошло в 2006 году, и сразу добравшись до финала турнира. Украина выиграла свою группу В, набрав 6 баллов в трех турах: победа над Нидерландами (2:1), поражение от Италии (0:1) и победа над Данией (2:1).

"Сине-желтые" вышли в плей-офф, где в полуфинале встретились с Сербией и Черногорией. В основное и дополнительное время команды не определили финалиста Евро-2006. Зато встреча перешла в серию пенальти, где точнее были подопечные Алексея Михайличенко 5:4. В составе украинской "молодежки" 11-метровые реализовали Фомин, Чигринский, Годин, Яценкот и Максимов. Единственный пенальти Украины U-21 не забил Алиев. Однако соперники дважды промахнулись с 11 метров, поэтому украинская сборная пробилась в финал первенства.

В параллельном матче 1/2 финала Евро-2006 финалистом стала сборная Нидерландов, которая в дополнительное время обыграла Францию 3:2.

К сожалению, в финале "оранжевые" не оставили никаких шансов украинским футболистам. В Порту в тот день (4 июня 2006 года) забивали только нидерландцы. Хозяева матча ушли на перерыв с комфортным преимуществом над Украиной в два гола 2:0. Дубль в украинские владения Пятова оформил Гунтелар. Добил украинцев уже в компенсированное к матчу время Хофс, который установил окончательный счет финала – 3:0 в пользу "молодежки" Нидерландов.

Молодежная сборная Украины по футболу хоть и проиграла в финале Евро-2006, но навсегда записала себя в историю украинского футбола. Это было впервые, когда наша "молодежка" завоевала награды и сразу серебряные.

Кто стал вице-чемпионом Евро-2006

Тогда в заявку украинской "молодежки" на Евро-2006 U-21 вошло 22 исполнителя.

Вратари: Андрей Пятов, Александр Рыбка и Евгений Ширяев.

Андрей Пятов, Александр Рыбка и Евгений Ширяев. Защитники: Александр Романчук, Дмитрий Чигринский, Григорий Ярмаш, Александр Яценко, Николай Ищенко и Дмитрий Невмывака.

Александр Романчук, Дмитрий Чигринский, Григорий Ярмаш, Александр Яценко, Николай Ищенко и Дмитрий Невмывака. Полузащитники: Александр Алиев, Тарас Михалик, Евгений Чеберячко, Александр Максимов, Андрей Оберемко, Адриан Пуканич, Алексей Годин, Сергей Пилипчук и Александр Сытник.

Александр Алиев, Тарас Михалик, Евгений Чеберячко, Александр Максимов, Андрей Оберемко, Адриан Пуканич, Алексей Годин, Сергей Пилипчук и Александр Сытник. Нападающие: Артем Милевский, Руслан Фомин, Максим Фещук и Иван Кривошеенко.

Обратите внимание! Сразу двое украинцев вошли в пятерку лучших бомбардиров молодежного Евро-2006. Артем Милевский и Руслан Фомин забили по 2 гола в 5-ти сыгранных матчах.

Где сейчас украинские игроки, которые завоевывали "серебро" Евро-2006 (U-21)

ГОЛКИПЕРЫ. Начнем с голкиперской позиции. Если Пятов и Ширяев уже давно повесили бутсы на гвоздь и начали тренерскую карьеру, то Рыбка продолжает выступать в УПЛ. Александр имеет контракт с киевской Оболонью до конца июня 2025-го года.



Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

В сезоне УПЛ-2024/2025 Рыбка провел за "пивоваров" всего 3 матча, в которых пропустил 7 голов (суммарно 270 игровых минут). В поединке против Руха вывел команду с капитанской повязкой. Почти во всех других играх Оболони Рыбка был на скамейке запасных.

Ширяев закончил футбольную карьеру в 2017-м и начал работать тренером вратарей в структуре одесского Черноморца (до 30 июня 2024 года). Зато Пятов попрощался с футбольной карьерой летом 2023-го и работает голкипером вратарей в донецком Шахтере.

Наставники и зарубежный опыт

ЗАЩИТНИКИ. Самым титулованным в этой когорте бывших защитников является бывший футболист донецкого Шахтера и каталонской Барселоны Дмитрий Чигринский. Воспитанник львовских Карпат в июле прошлого года стал свободным агентом, а 1 февраля 2025-го года официально завершил карьеру.

Была информация, что Чигринский был в расположении Александрии, где не входил в тренерский штаб тогда еще Руслана Ротаня. Дмитрий просто приехал в команду, чтобы набраться тренерского опыта со стороны.



Чигринский практиковался в Александрии / Скриншот из инстаграма Панкова

Николай Ищенко хоть и закончил профессиональную карьеру в июле 2023-го, но окончательно не отошел от футбола. Несколько месяцев работал ассистентом тренера в Звягеле (20 июня – 13 сентября 2023-го). После чего продолжил свою тренерскую карьеру на этой же должности в Днепр-1, который еще тогда существовал (14 сентября 2023-го – 30 июня 2024-го). С середины октября прошлого года по 10 июня 2025-го года был помощником главного тренера в полтавской Ворскле, которая впервые в своей истории вылетела в Первую лигу по итогам сезона УПЛ-2024/2025.

Григорий Ярмаш тоже подался в тренерскую работу после завершения карьеры футболиста (1 июля 2017-го). Последним его клубом стала луганская Заря, где он и получил первый тренерский опыт. Сразу после окончания карьеры Ярмаш стал помощником главного тренера Юрия Вернидуба (62 игры), где проработал два следующих года. После чего перешел на должность тренера по физической подготовке "мужиков". Поработал бок о бок с Юрием Вернидубом (16 поединков) и Виктором Скрипником (102 матча).

С июля 2022-го по 20 декабря 2023-го годов Григорий Ярмаш работал на идентичной должности в полтавской Ворскле, которая для экс-защитника тоже не была чужой командой. С декабря 2023-го перешел работать в харьковский Металлист 1925 – до 27 июля 2024-го года.

Дмитрий Невмывака – закончил карьеру в 2018-м, после чего был ассистентом в запорожском Металлурге (с октября 2024-го по 28 апреля 2025-го).

Александр Яценко – экс-футболист, который завершил карьеру в 2021-м году, и начал тренерскую деятельность. Был скаутом Виктории, затем работал ассистентом тренера в Альянсе, а с 1 июля 2022-го занимает ту же должность в немецком клубе Монгайм.

Александр Романчук – повесил бутсы на гвоздь зимой 2015-го года. Последним клубом была полтавская Ворскла.

Медиафутболисты, тренеры и спаситель Полесья

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Александр Алиев и Тарас Михалик повесили бутсы на гвоздь в 2021-м году. Оба экс-футболисты не стали тренерами, но остались в футболе. Правда, здесь есть один нюанс. Оба перешли в медиафутбол. Михалик присоединился к Ruh Media Team, а Алиев стал игроком киевского клуба IGNIS.

Отметим, что после начала полномасштабной войны в Украине Алиев стал на защиту родной страны. Бывший динамовец рассказывал, что с первых дней полномасштабного вторжения он пошел в 129-й батальон на Оболони. Сейчас Алиев есть в 112-й бригаде, но сейчас просто откомандирован в другое подразделение. В России против него даже открыли уголовное дело и объявили в розыск.



Милевский и Алиев играют за медиакоманду IGNIS / Фото клуба

Александр Максимов начал тренерскую деятельность в 2018-м году, когда стал тренером "молодежки" донецкого Шахтера (до конца июня 2023-го). После чего специалист сменил Шахтер на черкасский ЛНЗ, где перешел на должность ассистента главного наставника Александра Ковпака (5 игр).

Зимой прошлого года бывший полузащитник сборной Украины перебрался в структуру житомирского Полесья. С 1 января 2024-го по 11 мая 2025-го годов работал в должности ассистента главного тренера в юношеской команде "волков" U-19 (рядом с Геннадием Литовченко, 23 матча). В мае текущего года Максимов на два последних тура в УПЛ возглавил главную команду Полесья. Произошло это после увольнения Имада Ашура. Под руководством 40-летнего тренера стая "волков" выиграла борьбу за последнее четвертое место в еврокубках (Лига конференций) у львовских Карпат и криворожского Кривбасса.



Максимов был исполняющим обязанности в Полесье / Фото житомирского клуба

Однако такой крутой результат не убедил Геннадия Буткевича предложить Максимову должность главного тренера Полесья, а не исполняющего обязанности. Вместо этого главную команду "волков" возглавил Руслан Ротань, а Александр Максимов стал наставником Полесья-2.

Евгений Чеберячко – закончил карьеру в 2017-м. Его последним клубом стал Днепр-1.

– закончил карьеру в 2017-м. Его последним клубом стал Днепр-1. Андрей Оберемко – экс-полузащитник, который в 2019-м начал тренерскую карьеру. Работал помощником тренера в юношеской команде Мариуполя U-19, а с июля 2023-го Оберемко является главным тренером "молодежки" Левого Берега.

– экс-полузащитник, который в 2019-м начал тренерскую карьеру. Работал помощником тренера в юношеской команде Мариуполя U-19, а с июля 2023-го Оберемко является главным тренером "молодежки" Левого Берега. Адриан Пуканич – действующий футболист, который несмотря на солидный возраст (41 год) выступает за профессиональную команду. Играет за Севлюш с августа 2022-го, куда перешел на правах свободного агента.

– действующий футболист, который несмотря на солидный возраст (41 год) выступает за профессиональную команду. Играет за Севлюш с августа 2022-го, куда перешел на правах свободного агента. Алексей Годин – бывший футболист донецкого и запорожского Металлурга, который с 2018-го стал тренером. Был ассистентом главного тренера в Металлург Запорожье (5 октября 2018-го по 7 октября 2019-го), а затем был назначен исполняющим обязанности (до конца июня 2020-го, 20 игр). С сентября по конец декабря 2020-го года работал главным тренером Руха-2. В 2021-м году провел 8 матчей во главе Кремня.

– бывший футболист донецкого и запорожского Металлурга, который с 2018-го стал тренером. Был ассистентом главного тренера в Металлург Запорожье (5 октября 2018-го по 7 октября 2019-го), а затем был назначен исполняющим обязанности (до конца июня 2020-го, 20 игр). С сентября по конец декабря 2020-го года работал главным тренером Руха-2. В 2021-м году провел 8 матчей во главе Кремня. Сергей Пилипчук – бывший левый вингер, который после окончания карьеры подался в тренеры. Работает тренером в Польше.

– бывший левый вингер, который после окончания карьеры подался в тренеры. Работает тренером в Польше. Александр Сытник – работал в академии Шахтера и был тренером команды "горняков" U-17. С января 2024-го по 23 октября того же года Сытник работал помощником Сергея Долганского в полтавской Ворскле. С февраля 2025-го Сытник стал тренером сборной Украины U-17, а с апреля текущего года – в сборной Украины U-16.

Милевский воссоединился с "Кентом"

НАПАДЧИКИ: Артем Милевский – самый успешный форвард той "молодежки". Бывший динамовец закончил карьеру в сентябре 2021-го года. После чего не стал тренером и даже довел себя до критического состояния. Милевский имел серьезные проблемы со здоровьем, в частности, злоупотреблял алкоголем, что привело к пребыванию в реанимации. Вторые и президент Динамо вывели Артема из этого состояния. Теперь экс-форвард является участником медиакоманды "IGNIS", где играет со своим "Кентом" Алиевым.



Милевский в медиакоманде IGNIS / Фото киевского клуба

Максим Фещук – нынешний главный тренер Феникс-Мариуполь (объединение двух клубов). Возглавлял Сич Добряны и был героем медийного клубного проекта на ютубе.