В инстаграме медиафутбольного клуба Ignis появилось короткое видео общения бывшего тренера и игрока. Состоялось оно в приятной атмосфере.

Как сложилось общение двух знаковых спортсменов?

Оба находились в приподнятом настроении. Очевидно, между фигурантами эпизода нет прежнего напряжения. Олег Блохин передал "привет" Артему во время видео связи. Таким был ответ на трогательную реплику бывшего подопечного.

Владимирович, люблю вас,

– сказал Милевский.

Разговор, очевидно, организовал еще один экс-динамовец – Александр Алиев, который находился в компании Олега Блохина и Владислава Ващука.

После нескольких секунд разговора видео, которое опубликовал клубный инстаграм, обрывается. Поэтому неизвестно, говорили ли легенды друг другу еще что-то.

Почему Милевский и Блохин конфликтовали?

В период активных выступлений существовало много нареканий на дисциплину Артема. В интервью сайту "Украинский футбол" Милевский рассказывал, что в конце его пребывания в составе Динамо тогдашний главный тренер хотел выселить его с клубной базы.

Тогда в ситуацию вмешался президент "бело-синих" Игорь Суркис. Однако конфликт не был исчерпан, и вскоре Милевский перешел в турецкий Газиантепспор. О болезненном трансфере спортсмен рассказывал накануне завершения игровой карьеры.

Еще в прошлом году в сентябре между бывшими форвардами Динамо возник небольшой спор. Артем Милевский заявил, что Блохин приносил свой "Золотой мяч" на тренировки киевского клуба. Такие слова не понравились легендарному футболисту эпохи СССР и он их опроверг.

Чем сейчас занимается Артем Милевский?

Форвард, который играл в так называемой оттяжке, имел контракты со столичным клубом с 2002-го по 2013 год. В Динамо Милевский сумел выиграть три чемпионата Украины, четыре Кубка и три Суперкубка страны.

После того, как в 2021 году Артем завершил профессиональную карьеру он сосредоточился на медиафутболе.

Сейчас 41-летний спортсмен выступает в клубе Ignis (Горишние Плавни). Недавно стало известно, что Артем Милевский и Александр Алиев, который является его одноклубником и на медиафутбольном уровне, могут зарабатывать в нынешней команде по несколько тысяч долларов в месяц.

