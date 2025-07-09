Милевскому стало плохо на подъемнике в Буковеле: забавное видео с отдыха

Экс-звезда Динамо и сборной Украины Артем Милевский вместе со своей любимой девушкой Тамилой хорошо провел уикенд. Пара выбрала местом для отдыха роскошный отель в Буковеле.

Артем Милевский в своих социальных сетях делился фотографиями с отдыха в горах Карпат. Бывший форвард даже не отказал себе в удовольствии проехаться по канатной дороге, пишет 24 Канал.

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Милевский развлекается в Буковеле

Артем решил развлечь своих подписчиков в тиктоке забавным видео. В ролике Милевский делает вид, что от высоты ему стало плохо. Красивые пейзажи Карпат не радуют медиазвезду. Он спрашивает у попутчиков, когда это все закончится, потому что иначе сойдет с этого транспорта.

От смеха его девушка Тамила даже спрятала лицо.

Милевский развлекается на подъемнике в Буковеле: видео

Напомним, что сейчас Артем Милевский выступает в медиалиге за киевский Игнис. Его партнерами по команде являются верный друг Александр Алиев и экс-футболист Карпат Михаил Кополовец.

Ранее сообщалось, где сейчас игроки молодежной сборной Украины, которые стали вице-чемпионами Евро-2006.