Бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский принял участие в Кубке звезд UA STEEL LEAGUE. На турнире медиафутбола кипели эмоции, как в матчах профессиональных команд.

На Кубке звезд особое внимание болельщиков было приковано к Артему Милевскому. Экс-звезда Динамо порадовал фанатов мастерским голом, а также успел поспорить с арбитром, пишет 24 Канал.

Читайте также От российской телеведущей до бизнесвумен из Минска: с кем крутил роман Артем Милевский

Как у Милевского сдали нервы?

В одном из моментов игрокам команды Милевского не понравилось решение арбитра. Медиафутболистки окружили арбитра, требуя от него отменить спорное решение.

Затем к судье подбежал Милевский, который с использованием нелитературных слов начал учить судью футбольным правилам. Арбитр проявил завидное терпение в общении с капризной звездой. Дело могло дойти до драки, которое партнеры по команде отвели Милевского как можно дальше от судьи.

Видео, как Милевский набросился на судью

В одном из матчей Кубка звезд Милевский отметился забитым мячом, напомнив болельщиками свой гол в ворота московского Спартака.

Видео гола Милевского

Чем сейчас занимается Милевский?