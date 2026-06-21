"Пока сами не почувствуют": Милевский рассказал, что думает о Глебе, который поддерживает Россию

Артем Милевский высказался о своих земляках из Беларуси. В частности, о бывшем футболисте Арсенала и Барселоны Александре Глебе.

Бывший футболист, имеющий белорусские корни, рассказал, почему известные спортсмены из Беларуси не выражают поддержку Украине. Артем Милевский дал интервью сайту blik.ua.

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Что сказал Артем Милевский?

По словам бывшего футболиста Динамо и сборной Украины, он не общается со многими бывшими друзьями из Беларуси.

Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут. Все же смотрят мои сторис, которые я записываю из Киева, все те ребята, с которыми я играл на одном футбольном поле. Но мне мало кто из них написал,

– отметил Милевский.

Среди знакомых людей бывший нападающий Динамо имел в виду и самого успешного футболиста Беларуси Александра Глеба, который ездит играть показательные матчи в России, а также находится под санкциями Верховной Рады Украины и Европейского союза.

Что связывает Милевского и Беларусь?

Бывший футболист сборной Украины родился 12 января 1985 года в Минске. Сейчас там проживают его родители и сестра. В конце карьеры он сыграл 104 матча за Динамо из города Брест.

Артем Милевский также отметил, что всегда желает своим родным, чтобы им не пришлось пережить то, что сейчас переживают украинцы.