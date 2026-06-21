Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Sport News 24 Футбол "Пока сами не почувствуют": Милевский рассказал, что думает о Глебе, который поддерживает Россию
21 июня, 15:48
2

"Пока сами не почувствуют": Милевский рассказал, что думает о Глебе, который поддерживает Россию

Александр Щербатых

Артем Милевский высказался о своих земляках из Беларуси. В частности, о бывшем футболисте Арсенала и Барселоны Александре Глебе.

Бывший футболист, имеющий белорусские корни, рассказал, почему известные спортсмены из Беларуси не выражают поддержку Украине. Артем Милевский дал интервью сайту blik.ua.

Смотрите также : Халат Милевского: простил ли Олег Блохин форварду Динамо наглую выходку

Что сказал Артем Милевский?

По словам бывшего футболиста Динамо и сборной Украины, он не общается со многими бывшими друзьями из Беларуси.

Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут. Все же смотрят мои сторис, которые я записываю из Киева, все те ребята, с которыми я играл на одном футбольном поле. Но мне мало кто из них написал, 
– отметил Милевский.

Среди знакомых людей бывший нападающий Динамо имел в виду и самого успешного футболиста Беларуси Александра Глеба, который ездит играть показательные матчи в России, а также находится под санкциями Верховной Рады Украины и Европейского союза.

Что связывает Милевского и Беларусь?

Бывший футболист сборной Украины родился 12 января 1985 года в Минске. Сейчас там проживают его родители и сестра. В конце карьеры он сыграл 104 матча за Динамо из города Брест.

Артем Милевский также отметил, что всегда желает своим родным, чтобы им не пришлось пережить то, что сейчас переживают украинцы.

Связанные темы:

Артём Милевский Футбол