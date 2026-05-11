Милевский утверждал, что публично извинился за свое поведение и признал вину перед бывшим коучем. Хотя после этого между ними снова вспыхивали искры. 24 Канал разбирался, как ладят между собой выдающиеся динамовские форварды.

Почему между Милевским и Блохиным был конфликт?

Как отмечал сам Милевский в своем телеграм-канале, он никогда не думал, что эпизод с халатом станет мемом и будет отзываться ему долгие годы.

Конечно, я бы тогда лучше опоздал на минуту или там на 30 секунд, забежал бы быстро что-то накинул. Я просто не придал этому значения, не думал, что так все будет,

– признался экс-динамовец.

Однако халат был не единственной причиной того, что между Блохиным и его подопечным существовало постоянное напряжение. Тренер вообще не воспринимал то, что нападающий имеет проблемы с дисциплиной, и даже однажды решил выгнать его с клубной базы.

Как пишет "Украинский футбол", это произошло, когда у Блохина лопнуло терпение. Он тогда сам сказал Милевскому, что тот не будет жить вместе с командой. Артем набрал президента Динамо Игоря Суркиса, и тот сказал ему не выселяться из номера и никуда не уезжать, потому что "не он тебя туда поселил, не ему и выгонять". Но владелец клуба попросил форварда все же найти с коучем общий язык.

Как Милевский и Блохин помирились?

Позже Милевский пришел к выводу, что он был неправ, ведя себя вызывающе с легендой, поэтому в 2021 году со сцены публично принес свои извинения перед Олегом Блохиным.

К Олегу Владимировичу я хорошо отношусь. Я желаю ему и его семье только добра и счастья,

– говорил форвард.

Однако в прошлом году в одном из интервью Милевский внезапно раскритиковал Блохина за то, что тот якобы имеет звездную болезнь и очень сконцентрирован на себе. Артем рассказал, что бывший тренер Динамо всюду носил с собой "Золотой мяч", даже не тренировки.

У Блохина везде только я, я, я. Элементарный пример. На тренировке идет подача на нападающего, тот бьет и промахивается. Блохин сразу: "А я бы забил". Все ребята смеялись над этим,

– утверждал Артем.

Блохин воспринял ситуацию достаточно спокойно: отрицал, что так себя вел, но сказал, что "если Милевский хочет так рассказывать, то пусть рассказывает".

Какие сейчас отношения у Милевского и Блохина?

Недавно произошел эпизод, который свидетельствует о том, что между легендами Динамо все же нет большого напряжения.

Александр Алиев вывел Милевского на видеосвязь с Блохиным, тот поздравил своего бывшего подопечного, а Артем сказал, что "любит Владимировича".

Поэтому старые обиды между тренером и игроком, очевидно, остались в прошлом.