Мілевський стверджував, що публічно вибачився за свою поведінку і визнав провину перед колишнім коучем. Хоча після цього між ними знову спалахували іскри. 24 Канал розбирався, як ладнають між собою видатні динамівські форварди.

Чому між Мілевським і Блохіним був конфлікт?

Як зазначав сам Мілевський у своєму телеграм-каналі, він ніколи не думав, що епізод з халатом стане мемом і буде відгукуватися йому довгі роки.

Звісно, я б тоді краще запізнився на хвилину чи там на 30 секунд, забіг би швидко щось накинув. Я просто не надав цьому значення, не думав, що так усе буде,

– зізнався ексдинамівець.

Проте халат був не єдиною причиною того, що між Блохіним та його підопічним існувала постійна напруга. Тренер загалом не сприймав те, що нападник має проблеми з дисципліною, і навіть одного разу вирішив вигнати його з клубної бази.

Як пише "Український футбол", це сталося, коли у Блохіна увірвався терпець. Він тоді сам сказав Мілевському, що той не буде жити разом з командою. Артем набрав президента Динамо Ігоря Суркіса, і той сказав йому не виселятися з номера і нікуди не їхати, бо "не він тебе туди поселив, не йому і виганяти". Але власник клубу попросив форварда все ж знайти з коучем спільну мову.

Як Мілевський та Блохін помирилися?

Пізніше Мілевський дійшов висновку, що він був неправий, поводячись виклично з легендою, тож у 2021 році зі сцени публічно приніс свої вибачення перед Олегом Блохіним.

До Олега Володимировича я добре ставлюся. Я бажаю йому і його родині тільки добра і щастя,

– казав форвард.

Проте минулоріч в одному з інтерв'ю Мілевський раптово розкритикував Блохіна за те, що той нібито має зіркову хворобу і дуже сконцентрований на собі. Артем розповів, що колишній тренер Динамо усюди носив із собою "Золотий м'яч", навіть не тренування.

У Блохіна скрізь тільки я, я, я. Елементарний приклад. На тренуванні йде подача на нападника, той б'є і промахується. Блохін одразу: "А я б забив". Всі хлопці сміялися над цим,

– стверджував Артем.

Блохін сприйняв ситуацію досить спокійно: заперечив, що так себе поводив, але сказав, що "якщо Мілевський хоче так розказувати, то нехай розказує".

Які зараз відносини у Мілевського і Блохіна?

Нещодавно стався епізод, який свідчить про те, що між легендами Динамо все ж немає великої напруги.

Олександр Алієв вивів Мілевського на відеозв'язок з Блохіним, той привітав свого колишнього підопічного, а Артем сказав, що "любить Володимировича".

Тож старі образи між тренером і гравцем, очевидно, залишилися у минулому.