Не захотел "показать уровень": почему Милевский отказался играть за медийную сборную Украины
Бывший форвард киевского Динамо Артем Милевский жестко раскритиковал медийную сборную за выступление на чемпионате мира. Под раздачу легенды попали его бывшие партнеры по клубу и сборной Украины.
Экс-звезда "бело-синих" Артем Милевский с головой окунулся в медийный футбол. Легендарный форвард не оставил без своего внимания провал медийной сборной Украины на чемпионате мира в Италии, пишет 24 Канал.
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Раскритиковал команду и требовал выкуп макаронами
В составе "сине-желтых" играет немало известных футболистов: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Несмотря на звездный состав, команда разгромно проиграла Турции (0:5), а напоследок уступила Марокко (2:9).
После таких результатов у Артема лопнуло терпение. Он обозвал футболистов "барахлом" и попросил привезти макарон из Италии.
В ответ Денис Олейник написал, что везет экс-партнеру по Динамо макароны. И попросил в следующий раз присоединиться к команде, чтобы "показать уровень".
Однако Милевский решил остаться экспертом на расстоянии, объяснив отказ проблемами с выездом.
"Я невыездной. Спасибо за макароны, Викторович", – ответил Милевский Олейнику.
Милевский отказался играть за сборную / скриншот из инстаграма футболиста
Отметим, что Милевский с прошлого года выступает за медийную команду Игнис. Благодаря участию в медиалиге Артем сумел помириться со своим другом Александром Алиевым.