Ексзірка "біло-синіх" Артем Мілевський з головою поринув у медійний футбол. Легендарний форвард не залишив поза своєю увагою провал медійної збірної України на чемпіонаті світу в Італії, пише 24 Канал.

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Розкритикував команду та вимагав викуп макаронами

У складі "синьо-жовтих" грає чимало відомих футболістів: Денис Бойко, Жуніор Мораес, Євген Коноплянка, Денис Олійник, Юрій Паньків, Микола Морозюк. Попри зірковий склад, команда розгромно програла Туреччині (0:5), а наостанок поступилася Марокко (2:9).

Після таких результатів в Артема увірвався терпець. Він обізвав футболістів "барахлом" та попросив привезти макаронів з Італії.

У відповідь Денис Олійник написав, що везе експартнеру по Динамо макарони. Та попросив наступного разу приєднатися до команди, щоб "показати рівень".

Проте Мілевський вирішив залишитися експертом на відстані, пояснивши відмову проблемами з виїздом.

"Я невиїзний. Дякую за макарони, Вікторовичу", – відповів Мілевський Олійнику.

Мілевський відмовився грати за збірну / скриншот з інстаграму футболіста

Зазначимо, що Мілевський з минулого року виступає за медійну команду Ігніс. Завдяки участі у медіалізі Артем зумів помиритися зі своїм другом Олександром Алієвим.