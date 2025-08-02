Артем Милевский вляпался в очередной скандал. Инцидент произошел во время праздника футбола в поселке городского типа Лопатин.

2 августа 2025 года в Лопатине состоялся местный кубок, куда были приглашены команды из футбольной медиалиги. Артем Милевский вместе с "IGNIS" посетил турнир, сообщает 24 канал.

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Какова причина конфликта с участием Милевского?

В первом матче Кубка Лопатина "IGNIS", котором играет Артем Милевский, встретился с местной футбольной командой. В одном из эпизодов игры бывший форвард Динамо сыграл жестко в подкате.

Однако пострадал его друг и партнер по команде Александр Алиев. Которого игрок Лопатина жестко срубил в ответ на подкат Артема Милевского, после чего между футболистами возник конфликт.

Артем Милевский начал заступаться за Александра Алиева. Легенда украинского футбола толкнул рукой в голову игрока Лопатина и началась словесная перепалка между обеими командами.

Конфликт с участием Милевского: смотрите видео

Отметим, что в финале Кубка Лопатина "IGNIS" сыграл против "Ruh Media Team". Матч завершился в основное время со счетом 1:1, а сильнее в буллитах оказались именно львовяне.

Ранее сообщалось о том, что Геннадий Синчук отметился первым голевым действием с момента перехода в Монреаль. К сожалению, старания украинского футболиста не помогли команде победить.