Последним клубом на футбольном пути Артема Милевского стал Минай, а в 2021 году форвард объявил о завершении карьеры. 24 канал предлагает узнать, где сейчас и чем занимается легенда отечественного футбола.

Читайте также Милевский рассказал забавную историю, как они с Алиевым прятались от Суркиса

Чем занимается Милевский?

Артем Милевский долгое время наслаждался отдыхом после завершения профессиональной карьеры, смотря любимую игру по телевизору. В 2024 году бывший футболист поссорился с Александром Алиевым.

Милевский попал в больницу и был в коме из-за алкогольной зависимости. Друг и бывший одноклубник Алиев рассказал в сети о ситуации с экс-футболистом, что крайне не понравилось Артему.

Александр Алиев довольно резко отреагировал на заявления Артема Милевского. Бывший футболист заявил, что для него теперь не существует такого человека, но впоследствии легендарные "клиенты" примирились и наладили отношения.

Примирение Милевского и Алиева состоялось на пресс-конференции перед матчем между "PROFAN" и "IGNIS" в футбольной медиализе. Александр отметил, что в сложные времена нет места для ссор. "Кенты" также встретились на игре и пожали друг другу руки.

Примирение Милевского и Алиева:

Артем Милевский и Александр Алиев продолжили выступления в футбольной медиалиге. Отметим, что через некоторое время легендарные "кенты" снова воссоединились в одной команде.

Сейчас Артем Милевский и Александр Алиев вместе выступают в команде "ІGNIS" с медиалиги. Первый в основном выполняет тренерские обязанности, а второй демонстрирует свои футбольные качества на поле.

Милевский и Алиев в Игнисе:

В основном все внимание Артема Милевского направлено на медиафутбол. Украинский экс-нападающий Динамо и национальной сборной также участвует в различных благотворительных мероприятиях.

В апреле 2025 года Артем Милевский и Александр Алиев сыграли за сборную ветеранов. Легендарные "кенты" сделали совместное фото с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Милевский, Буданов и Алиев / Фото из инстаграма экс-футболиста

Кроме медиафутбола, у Артема Милевского также есть личная жизнь. Легенда украинского футбола находится в отношениях со своей девушкой Тамилой.

Недавно экс-форварда Динамо и сборной Украины вместе со спутницей заметили на отдыхе в Буковеле. Милевский записал забавное видео с подъемника, которое разлетелось по социальным сетям.

Ранее мы рассказывали о футболистах, которые ездили зарабатывать деньги в Россию, играя в местных клубах. В списке заробитчан немало известных имен для украинского болельщика.