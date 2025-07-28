Останнім клубом на футбольному шляху Артема Мілевського став Минай, а у 2021 році форвард оголосив про завершення кар'єри. 24 канал пропонує дізнатись, де зараз та чим займається легенда вітчизняного футболу.

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Чим займається Мілевський?

Артем Мілевський довгий час насолоджувався відпочинком після завершення професійної кар'єри, дивлячись улюблену гру по телевізору. У 2024 році колишній футболіст посварився з Олександром Алієвим.

Мілевський потрапив у лікарню та був у комі через алкогольну залежність. Друг та колишній одноклубник Алієв розповів у мережі про ситуацію з ексфутболістом, що вкрай не сподобалось Артему.

Олександр Алієв доволі різко відреагував на заяви Артема Мілевського. Колишній футболіст заявив, що для нього тепер не існує такої людини, але згодом легендарні "кєнти" примирились та налагодили стосунки.

Примирення Мілевського та Алієва відбулось на пресконференції перед матчем між "PROFAN" та "IGNIS" у футбольній медіалізі. Олександр наголосив, що у складні часи немає місця для сварок. "Кєнти" також зустрілись на грі та потиснули одне одному руки.

Примирення Мілевського та Алієва:

Артем Мілевський та Олександр Алієв продовжили виступи у футбольній медіалізі. Зазначимо, що через деякий час легендарні "кєнти" знову возз'єднались в одній команді.

Наразі Артем Мілевський та Олександр Алієв разом виступають у команді "ІGNIS" з медіаліги. Перший в основному виконує тренерські обов'язки, а другий демонструє свої футбольні якості на полі.

Мілевський та Алієв в Ігнісі:

В основному уся увага Артема Мілевського спрямована на медіафутбол. Український екснападник Динамо та національної збірної також бере участь у різноманітних благодійних заходах.

У квітні 2025 року Артем Мілевський та Олександр Алієв зіграли за збірну ветеранів. Легендарні "кєнти" зробили спільне фото з керівником ГУР Кирилом Будановим.

Мілевський, Буданов та Алієв / Фото з інстаграму ексфутболіста

Окрім медіафутболу, в Артема Мілевського також є особисте життя. Легенда українського футболу перебуває у стосунках зі своєю дівчиною Тамілою.

Нещодавно ексфорварда Динамо та збірної України разом із супутницею помітили на відпочинку у Буковелі. Мілевський записав кумедне відео з підйомника, яке розлетілось соціальними мережами.

Раніше ми розповідали про футболістів, які їздили заробляти гроші в Росію, граючи у місцевих клубах. У списку заробітчан чимало відомих імен для українського вболівальника.