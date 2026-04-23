Стадион Динамо назвали в честь Луческу: появились новые детали

Новый стадион бухарестского Динамо официально получит имя легендарного тренера Мирчи Луческу. Решение уже утверждено на уровне государства и носит символический характер.

Инициатива принадлежит Министерству внутренних дел Румынии, которому подчиняется клуб. Таким образом в стране решили почтить одну из самых влиятельных фигур в футбольной истории, пишет Digi24.

Какова позиция властей?

Министр внутренних дел Румынии Кэтелин Предой объявил, что будущий стадион клуба Динамо Бухарест будет носить название "Арена Мирчи Луческу".

По его словам, это не просто переименование, а символический жест в честь выдающегося тренера. В ведомстве отметили, что таким образом отмечают вклад Мирчи Луческу в развитие румынского, европейского и мирового футбола.

Чиновник подчеркнул, что Луческу является "институтом футбола", а его карьера – пример долголетия, дисциплины и постоянного развития.

Что известно о новом стадионе?

Речь идет о новой арене, которую строят в Бухаресте на месте старой инфраструктуры клуба. Стадион будет отвечать современным требованиям и стандартам УЕФА и станет домашней ареной для команды после завершения строительства.

Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в ближайшие годы, а его название сразу закрепит наследие легендарного тренера в истории клуба.

Что известно о карьере Мирчи Луческу в Румынии?