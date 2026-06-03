Маркевич вынес неутешительный приговор Динамо

Сезон 2025/2026 для Динамо оказался не слишком успешным. Команда выбыла из еврокубков на ранних стадиях, заняла лишь 4-е место в чемпионате, и единственным ощутимым достижением стала победа в Кубке Украины.

Мирон Маркевич проанализировал игру киевского клуба в прошлом сезоне. Своей экспертной оценкой известный украинский тренер поделился в комментарии для издания Sport.ua.

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Как Маркевич оценил игру Динамо в сезоне 2025/2026?

Тренер поставил команде "тройку с натяжкой" лишь благодаря победе в Кубке Украины.

Выступление Динамо я оценю на тройку, да и то с натяжкой. Эта тройка за выигрыш Кубка Украины, а так команда полностью провалила сезон,

– заявил Маркевич.

По его словам, начав сезон в Лиге чемпионов, киевляне завершили групповой этап Лиги конференций лишь на 27-й позиции. В итоговом протоколе чемпионата Украины Динамо заняло четвертое место.

Для Динамо второе место считается неудачей, а четвертое – провалом. Иначе и не назовешь,

– добавил тренер.

Каким был сезон 2025/2026 для Динамо?

После 30 туров команда добыла 57 очков, значительно отстав от Шахтера. Главным положительным моментом сезона стал для Динамо Кубок Украины. Киевская команда дошла до финала, где победила ФК Чернигов со счетом 3:1 и добыла трофей. На пути к финалу Динамо также выбило своего главного конкурента – Шахтер (2:1) в 1/16 финала.

Международные выступления команды оказались неудачными: